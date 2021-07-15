Власти Москвы проверят предприятия, сотрудники которых обязаны вакцинироваться

Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве, работодатели должны были загрузить данные о вакцинации в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.
Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве, работодатели должны были загрузить данные о вакцинации в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.
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