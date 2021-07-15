Картина Дня

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lenkov
    Если эти переделки имеют право на существование, то и соревнования для них должны проводиться отдельно, а не вместе с...Несправедливо и н...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ...око за око, зуб за зуб, мне мщение и аз воздам..... из Евангелия.Задержан один из ...
  • Андрей Иванов
    а нам по фиг , это их проблемыЛитва готова разо...

Власти Москвы проверят предприятия, сотрудники которых обязаны вакцинироваться

Власти Москвы проверят предприятия, сотрудники которых обязаны вакцинироваться

Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве, работодатели должны были загрузить данные о вакцинации в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх