Крупнейшие банки Китая перестали принимать российские платежи

С начала 2024 года три из четырех крупнейших банков Китая - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China - прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций.
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