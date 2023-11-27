О чем жалеют люди перед смертью Жалеть о том, что сделали, или о том, чего не сделали? По мнению психолога Валерия Гута, с философской точки зрения этот вопрос такой же многогранный, как шекспировский «Быть или не быть?».
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