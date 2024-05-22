В Краснодарском крае за незаконный оборот наркотиков и легализацию денежных средств в суде ответит местный житель

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.
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