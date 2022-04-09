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Казармы Пентагона станут самыми большими 3D-печатными сооружениями на Западе

Казармы Пентагона станут самыми большими 3D-печатными сооружениями на Западе

Использование технологии 3D-печати в строительстве уже показало свою эффективность во многих странах мира, поэтому неудивительно, что в планах армии США в ближайшее время построить с ее помощью три казармы площадью 530 кв.

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