Школьники назвали самый сложный предмет на ОГЭ и ЕГЭ

ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, по мнению большинства школьников, считаются самыми сложными. В общей сложности 11-классники уделяют подготовке к этим экзаменам 3–4 часа в день, и больше половины выпускников в процессе сталкиваются с выраженным эмоциональным выгоранием, пишет «Газета.