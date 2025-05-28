Летом 2025 движение крипторынка будет напрямую зависеть от ставок ФРС и отчета NVIDIA

Этим летом основное влияние на криптовалютный рынок будут оказывать глобальные макроэкономические процессы, в первую очередь — решения Федеральной резервной системы США и динамика на традиционных фондовых площадках.
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