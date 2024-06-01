The New Yorker: Лето 2024 года может стать катастрофой для ВСУ

Положение украинской армии может существенно ухудшиться в предстоящие месяцы. Положение Вооруженных сил Украины этим летом может значительно ухудшиться на фоне нехватки личного состава и наступления российских войск.
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