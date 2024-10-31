Дагестанский депутат Султан Хамзаев публично осудил это решение, назвав представителей региональной власти «идиотами».
Хиджабы и никабы вне закона: как школьный указ довел депутата до угроз
Комментарии
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ruslava Митькина
Так называемый депутат Делимханов, и иже с ним, сами нарушает закон, вмешиваясь в работу отдельной территории, которая сама вправе определять свои действия в соответствии с потребностями своего населения. Так что пусть сидит на своей пятой точке и решает проблемы своей территории , не прикрываясь Кадыровым. То, что депутат плохо знает российские законы, говорит о его некомпетенции, а значит, ему не место в Думе. Он, как провокатор, пытается разыграть национальную и религиозную карту. Стыдно, что такие люди сидят в нашей Думе и решают, как нам жить.
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9 час.
rМ
ruslava Митькина
Так называемый депутат Делимханов, и иже с ним, сам нарушает закон, вмешиваясь в работу отдельной территории, которая сама вправе определять свои действия в соответствии с потребностями своего населения. Так что пусть сидит на своей пятой точке и решает проблемы своей территории , не прикрываясь Кадыровым. То, что депутат плохо знает российские законы, говорит о его некомпетенции, а значит, ему не место в Думе. Он, как провокатор, пытается разыграть национальную и религиозную карту. Стыдно, что такие люди сидят в нашей Думе и решают, как нам жить.
Ответить
9 час.
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