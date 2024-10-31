Хиджабы и никабы вне закона: как школьный указ довел депутата до угроз

ruslava Митькина

Так называемый депутат Делимханов, и иже с ним, сами нарушает закон, вмешиваясь в работу отдельной территории, которая сама вправе определять свои действия в соответствии с потребностями своего населения. Так что пусть сидит на своей пятой точке и решает проблемы своей территории , не прикрываясь Кадыровым. То, что депутат плохо знает российские законы, говорит о его некомпетенции, а значит, ему не место в Думе. Он, как провокатор, пытается разыграть национальную и религиозную карту. Стыдно, что такие люди сидят в нашей Думе и решают, как нам жить.