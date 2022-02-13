Бензема о восстановлении после травмы: «Я вернусь очень сильным»

Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил, что станет сильнее после травмы. Спустя несколько минут после матча с «Вильярреалом» (0:0) француз опубликовал видео в соцсетях, где намекнул на то, что может восстановиться к матчу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.