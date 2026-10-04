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Новости Брянска

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В Брянской области с 5 по 11 октября пройдут профилактические работы телерадиовещания

В Брянской области с 5 по 11 октября пройдут профилактические работы телерадиовещания

Перебои могут длиться до шести часов в отдельных населенных пунктах, а причиной станут профилактические работы и солнечная интерференция.

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