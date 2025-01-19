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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайские разработчики роботов и беспилотных электромобилей считают, что о...

Китайские разработчики роботов и беспилотных электромобилей считают, что о...

Китайские разработчики роботов и беспилотных электромобилей считают, что опережают американских конкурентов по ряду направленийСанкции США против Китая направлены на сдерживание технологического развития последней из стран, но представители китайского бизнеса считают, что даже в сложных условиях расширяющихся ограничений местным разработчикам удаётся в чём-то опережать американских соперников.

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