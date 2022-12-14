Popcaketv

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Заворотнюк честно о причине переезда в Дубай: «Занимаемся поиском квартиры»

Заворотнюк честно о причине переезда в Дубай: «Занимаемся поиском квартиры»

Анна Заворотнюк – заядлая любительница путешествий. При каждом удобном моменте молодая блогерша улетала из страны, чтобы насладиться пейзажами и энергетикой новых мест, сделать шикарные фотосессии и, в целом, получить насыщенные впечатления.

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