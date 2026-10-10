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Космонавт Кикина заявила, что считает каюту самым уютным местом на МКС

Космонавт Кикина заявила, что считает каюту самым уютным местом на МКС

На борту Международной космической станции самым уютным местом является каюта, где можно отдохнуть и пообщаться с близкими.

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