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FP: Европа не готова к вызовам от президентства Трампа

FP: Европа не готова к вызовам от президентства Трампа

REUTERS/Carlos Barria Политики в Европе считают, что готовы ко второму президентскому сроку Дональда Трампа, однако, как указано в статье американского журнала Foreign Policy, их уверенность необоснованна.

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