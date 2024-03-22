Соучредитель Solana подчеркивает угрозу безопасности в чипах Apple серии M

Анатолий Яковенко, соучредитель известной криптовалютной платформы Solana, выразил тревогу по поводу серьезного нарушения безопасности в чипах Apple серии M, которые могут поставить под угрозу безопасность криптоактивов на устройствах Mac.
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