Омбудсмен Армении проверил голодающего 28 дней заключенного Бадаляна

Представители аппарата омбудсмена Армении 13 октября посетили уголовно-исполнительное учреждение «Нубарашен», где провели приватные беседы с несколькими заключенными и уделили отдельное внимание арестованному Ашоту Бадаляну, отказывающемуся от еды уже 28-й день.
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