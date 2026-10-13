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Царьград

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Омбудсмен Армении проверил голодающего 28 дней заключенного Бадаляна

Омбудсмен Армении проверил голодающего 28 дней заключенного Бадаляна

Представители аппарата омбудсмена Армении 13 октября посетили уголовно-исполнительное учреждение «Нубарашен», где провели приватные беседы с несколькими заключенными и уделили отдельное внимание арестованному Ашоту Бадаляну, отказывающемуся от еды уже 28-й день.

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