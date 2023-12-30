День Валентины: ЧМ по блицу завершился триумфом российских шахматисток

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Самарканде завершился триумфом российских шахмат. Победительницей рапид-турнира у женщин стала Анастасия Боднарук, а в блицтурнире первенствовала Валентина Гунина.
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