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День Валентины: ЧМ по блицу завершился триумфом российских шахматисток

День Валентины: ЧМ по блицу завершился триумфом российских шахматисток

Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Самарканде завершился триумфом российских шахмат. Победительницей рапид-турнира у женщин стала Анастасия Боднарук, а в блицтурнире первенствовала Валентина Гунина.

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