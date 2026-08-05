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Аргументы и Факты

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Жога прокомментировал назначение Иванаева командующим группировкой «Центр»

Жога прокомментировал назначение Иванаева командующим группировкой «Центр»

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога высоко оценил профессиональные качества генерал-полковника Андрея Иванаева, недавно назначенного командующим группировкой войск «Центр».

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