Новый вирус обнаружили в Китае: от него пострадали уже несколько десятков людей

Переносить его могут клещи Новый вирус, который переносится клещами и был обнаружен в Китае, может распространяться на людей и быть причиной неврологических заболеваний.
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