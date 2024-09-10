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Новый вирус обнаружили в Китае: от него пострадали уже несколько десятков людей

Новый вирус обнаружили в Китае: от него пострадали уже несколько десятков людей

Переносить его могут клещи Новый вирус, который переносится клещами и был обнаружен в Китае, может распространяться на людей и быть причиной неврологических заболеваний.

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