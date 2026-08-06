Самая большая фабрика чипов на планете: SpaceX и Tesla раскрыли проект Terafab

Он займет площадь в 1300 футбольных полейSpaceX и Tesla объявили о запуске проекта Terafab — нового полупроводникового комплекса в округе Граймс (штат Техас), который компании называют крупнейшей фабрикой по производству чипов в мире.
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