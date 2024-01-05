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Welt: американская ПВО Patriot бессильна перед русским ракетами Х-32

Welt: американская ПВО Patriot бессильна перед русским ракетами Х-32

Ни одна ЗРК оказалась не способной сбивать такие боеприпасы.Системы противовоздушной обороны, как собственная украинская, так и переданная Киеву разрекламированная американская ЗРК Patriot, оказались бессильны перед русскими ракетами Х-32.

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