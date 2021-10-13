Свекровь меня «одобрила»: «Живите пока, потом встретишь порядочную девушку, женишься.»

5МИНУТКАДети и семьяСвекровь меня «одобрила»: «Живите пока, потом встретишь порядочную девушку, женишься.» Мы с Васей, моим молодым человеком, были вместе 5 лет. Я очень хотела замуж и ребёнка, а вот Вася не хотел жениться.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьolgaolga SherryСразу надо было уходить, а не терять 5 лет.PpatentlilДевочка, где ты раньше была? Не видела с кем живешь?Vera DobryaginaИнтересно, если б дядино наследство не свалилось, она так бы и ждала у моря погоды? Вроде разумно рассуждает, а не понимала, какая жизнь ее ждала бы с такими родственниками?Саша ПанкратьевЗнаете, как говорится: знал бы, где упасть...Елена Верия (Безденежных)Ничего, дорогая! Справишься и вырастишь малыша САМА! И встретишь свое счастье ОБЯЗАТЕЛЬНО!Насырова НатальяВот что делает с людьми квартирный вопрос.Комментировать
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