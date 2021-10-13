Свекровь меня «одобрила»: «Живите пока, потом встретишь порядочную девушку, женишься.»

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Мы с Васей, моим молодым человеком, были вместе 5 лет. Я очень хотела замуж и ребёнка, а вот Вася не хотел жениться.

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olgaolga Sherry
Сразу надо было уходить, а не терять 5 лет.
patentlil
Девочка, где ты раньше была? Не видела с кем живешь?
Vera Dobryagina
Интересно, если б дядино наследство не свалилось, она так бы и ждала у моря погоды? Вроде разумно рассуждает, а не понимала, какая жизнь ее ждала бы с такими родственниками?
Саша Панкратьев
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