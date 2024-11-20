В ГД призвали разъяснить переосвидетельствование инвалидов без конечностей

Запросы главам Минздрава и Минтруда Михаилу Мурашко и Антону Котякову с призывом разъяснить необходимость процедуры переосвидетельствования для инвалидов с ампутированными конечностями направила депутат Госдумы Ксения Горячева, 20 ноября передает со ссылкой на копии документов ТАСС.
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