В ГД призвали разъяснить переосвидетельствование инвалидов без конечностей

Запросы главам Минздрава и Минтруда Михаилу Мурашко и Антону Котякову с призывом разъяснить необходимость процедуры переосвидетельствования для инвалидов с ампутированными конечностями направила депутат Госдумы Ксения Горячева, 20 ноября передает со ссылкой на копии документов ТАСС.