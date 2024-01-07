Зеленский разочарован: поставки истребителей F-16 Украине задерживаются до лета 2024

По нашим данным, поставка истребителей F-16 в Украину из Дании задерживается на полгода. Представитель Минобороны Дании сообщил о том, что шесть самолетов не будут переданы Киеву до второго квартала текущего года.
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