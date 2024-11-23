Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Орбан объявил об окончании эпохи доминирования западной цивилизации

Орбан объявил об окончании эпохи доминирования западной цивилизации

Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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