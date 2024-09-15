Захарова: власти США не понимают, почему коллектив RT смеется над ними

Власти США не понимают, почему коллектив RT смеется над ними. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции США в отношении RT, которые уже пошли по второму кругу.
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