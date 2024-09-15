Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Перехлест проводов на линиях ЛЭП спровоцировал пожар сухого камыша..... Большей глупости от нашего Голубка за весь ср...Голубев: ветер и ...
  • Татьяна Новикова
    Нет уж, засланный турок в БРИКСе не нужен однозначно!!!Посольство США в ...
  • Александр Юткин
    Только, эти страны живут не настроением, а столетиями долбают и долбают Россию. Может, поменяться местами? Конечно, н...Захарова: недруже...

Захарова: власти США не понимают, почему коллектив RT смеется над ними

Захарова: власти США не понимают, почему коллектив RT смеется над ними

Власти США не понимают, почему коллектив RT смеется над ними. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя санкции США в отношении RT, которые уже пошли по второму кругу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх