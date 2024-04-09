Александр Беглов подписал закон о введении новых льгот по налогу на имущество организаций для проекта ВСЖМ

Новые меры налоговой поддержки повысят инвестиционную привлекательность города Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, предусматривающий введение новых льгот по налогу на имущество организаций для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва (ВСЖМ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии