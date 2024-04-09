НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Развратные старухи и старички, греха не ведают.   защищая Лолиту защищают себя.Лолиту подставили...
  • Валентина Литвяк
    Мечеть построена после победы русской армии над Наполеоном  в честь  мусульман, героически сражавшихся плечом к плечу...Мусульмане Петерб...
  • Валерий
    Госп.Беглов, Вы включили в число поздравляющих узбеков зачисленных у вас в Питере в число малочисленных народов России?Беглов поздравил ...

Александр Беглов подписал закон о введении новых льгот по налогу на имущество организаций для проекта ВСЖМ

Александр Беглов подписал закон о введении новых льгот по налогу на имущество организаций для проекта ВСЖМ

Новые меры налоговой поддержки повысят инвестиционную привлекательность города Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, предусматривающий введение новых льгот по налогу на имущество организаций для проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва (ВСЖМ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх