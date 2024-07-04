«Аж трисет!» 40 бесящих ситуаций, когда мелочи выводят из равновесия

Иногда достаточно бывает какой-то мелочи, чтобы испортить настроение и прекрасный день. И вот вы уже как тот верблюд из пословицы, которому переломила спину последняя соломинка… Как тут не поделиться со всем миром своей болью? .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии