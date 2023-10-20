Русская весна
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Русская весна

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Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, — МИД Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, — МИД Ирана

Регион Ближнего Востока находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля, такое заявление сделал глава МИД Ирана на пресс-конференции перед вылетом из Джидды, где в среду состоялось экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения обострения израильско-палестинского конфликта.

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