Ситуация на Ближнем Востоке может выйти из под контроля, — МИД Ирана

Регион Ближнего Востока находится в состоянии, подобном пороховой бочке, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля, такое заявление сделал глава МИД Ирана на пресс-конференции перед вылетом из Джидды, где в среду состоялось экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения обострения израильско-палестинского конфликта.