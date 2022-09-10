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“Совсем не в себя, болезный”, – Максим Галкин показал “пятую точку” зрителям

“Совсем не в себя, болезный”, – Максим Галкин показал “пятую точку” зрителям

Перформанс 46-летнего Максима Галкина произвёл настоящий фурор в мировом сообществе. Опальный пародист на вопрос публики о возможной конфискации замка в посёлке Грязь в России неожиданно снял штаны и показал зрителям Австралии свой голый зад.

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