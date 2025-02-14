Мощный взрыв в Киеве: ВС России разрушили секретный завод беспилотников Ирэн ОрлонскаяНедавний массированный ракетный удар по военным целям на Украине стал значимым событием, когда российские войска уничтожили секретный завод беспилотников в Киеве.
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