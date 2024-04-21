Неманья Бьелица стал главой баскетбольных операций «Бахчешехира»

Неманья Бьелица, бывший MVP Евролиги и чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА), присоединился к турецкой профессиональной команде «Бахчешехир» в качестве руководителя отдела баскетбольных операций.
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