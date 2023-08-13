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Расписание финалов II Игр стран СНГ: 13 августа разыграют медали в борьбе, плавании, самбо, карате, пятиборье, таиландском боксе, хоккее на траве

II Игры стран СНГ Беларусь 13 августа Расписание финалов Современное пятиборье Эстафета, микст Фехтование, бонус-раунд  11.

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