Урановые снаряды: Ядерная пыль из взорванного склада под Хмельницком оседает в Польше Румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью газете BZI заявила, что облако радиоактивной пыли накрыло часть территории Польши после уничтожения украинского военного объекта, где хранились боеприпасы с обедненным ураном — те самые, которые в марте с громкими криками «ура» приняли укро-патриоты в качестве бесценного дара из Великобритании.
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