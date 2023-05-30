Урановые снаряды: Ядерная пыль из взорванного склада под Хмельницком оседает в Польше Румынский сенатор Диана Шошоакэ в интервью газете BZI заявила, что облако радиоактивной пыли накрыло часть территории Польши после уничтожения украинского военного объекта, где хранились боеприпасы с обедненным ураном — те самые, которые в марте с громкими криками «ура» приняли укро-патриоты в качестве бесценного дара из Великобритании.