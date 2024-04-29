Зачем Ленин отдал Польше территории Украины и Белоруссии

Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов в своём выступлении на Верховном Совете СССР 31 октября 1939 года назвал Польшу, только что поделенную между СССР и Германией, «уродливым детищем Версальского договора».
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