Military Watch сообщает об утрате 80 ракет Patriot после удара Ирана

Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot при отражении иранской атаки на объекты США в Иордании в ночь на 31 августа.
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