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Новости Брянска

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В Брянской области 3 сентября ожидаются дожди и грозы

В Брянской области 3 сентября ожидаются дожди и грозы

Спасатели советуют автомобилистам учитывать ухудшение видимости из-за дождя и гроз.По данным регионального ЦГМС, в четверг в регионе установится облачная погода с прояснениями.

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