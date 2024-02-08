В Доме культуры а. Джамбечий состоялась творческая встреча "В дар родной земле" с известным художником Асланом Махмудовичем Куановым!Народный художник Республики Адыгея, заслуженный художник Республики Адыгея и член союза художников Российской Федерации - А.