Под «кирпич» 8 улиц и 43 перекрестка: ради безопасного празднования Пасхи в Астрахани жестко ограничат дорожное автодвижение

Фактически до полудня воскресенья. В связи с проведением празднования Святой Пасхи в Астрахани вводится временное ограничение дорожного движения: с 17:00 4 мая до 03:00 5 мая - по дворовым проездам от ул.
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