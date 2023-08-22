7 способов использования зеркал в интерьере

Зеркала уже давно используются в интерьере. Зеркальные поверхности уже давно перестали выполнять одну-единственную функцию – отражать поверхности, также они отлично помогают раздвинуть стены, заменить картины и сделать комнату более просторной.
Популярные статьи
- Жидарский забор: турки придумали лучшую ограду между соседями: не заслоняет солнце, продувается, ничего не видно
- Женщина развелась с мужем, продала свой дом и переехала на родительскую дачу. Она показала как живет на 25 кв. метрах
- Теперь секундный клей в тюбике больше не засохнет. Узнал, как правильно хранить его годами, делюсь советом
Свежие комментарии