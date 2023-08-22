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7 способов использования зеркал в интерьере

7 способов использования зеркал в интерьере

Зеркала уже давно используются в интерьере. Зеркальные поверхности уже давно перестали выполнять одну-единственную функцию – отражать поверхности, также они отлично помогают раздвинуть стены, заменить картины и сделать комнату более просторной.

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