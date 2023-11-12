Гегемон на глиняных ногах и грядущий Апокалипсис

Несколько дней назад на лентах новостей появилось сообщение о том, что студия Marvel, известная, прежде всего, своей кинофраншизой про «Мстителей», задумалась о возвращении к прежним ролям актёров из оригинального состава – Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон, Криса Эванса и других.