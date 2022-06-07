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6 или 7 мест, разгон до 100 км/ч за 4,3 с, пробег 215 км на чистом электричестве. BYD показала свой флагманский гибридный кроссовер Tang DM-p изнутри

6 или 7 мест, разгон до 100 км/ч за 4,3 с, пробег 215 км на чистом электричестве. BYD показала свой флагманский гибридный кроссовер Tang DM-p изнутри

Китайская BYD, выбившая Volkswagen из топ-3 самых дорогих автопроизводителей мира, не намерена сбавлять обороты: BYD готовится запустить в продажу сразу несколько новинок, и одной из них станет Tang DM-p – флагманский гибридный кроссовер.

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