Фабио Мини, редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, в своей новой статье высказал мнение о президенте Украины Владимире Зеленском, утверждая, что он испытывает удовольствие от нарастающего конфликта с Россией, что, по мнению автора, вызывает тревогу.
Популярные статьи
- «Позор для России». Работа в Госдуме, а квартира в Англии. Называем поименно потенциальных предателей нашей страны из правительства
- Очередной «испуганный-патриот»? Дмитрий Нагиев покинул Россию и веселится в США в компании родственников Пугачевой
- Бойцы «Востока» показали первого пленного командира ВСУ с позывным «Лесник»
Свежие комментарии