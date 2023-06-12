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Обозреватели Il Fatto Quotidiano заявили о «нотках отчаяния» в поведении Зеленского

Обозреватели Il Fatto Quotidiano заявили о «нотках отчаяния» в поведении Зеленского

Фабио Мини, редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, в своей новой статье высказал мнение о президенте Украины Владимире Зеленском, утверждая, что он испытывает удовольствие от нарастающего конфликта с Россией, что, по мнению автора, вызывает тревогу.

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