Фабио Мини, редактор итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, в своей новой статье высказал мнение о президенте Украины Владимире Зеленском, утверждая, что он испытывает удовольствие от нарастающего конфликта с Россией, что, по мнению автора, вызывает тревогу.