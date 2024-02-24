Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"

АС

Анатолий Страшко

Кто раньше мешал тормозить этот вывод финансов из России? Покажите этих людей. Вывод напрашивается сам - те кто заинтересован в мигрантах. Как в дешёвой рабсиле, приносящей доходы разного рода дельцам и улыбку Путина узкому кругу чиновников. Типа Хуснуллина. Так?