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Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"

Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"

ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы "Откуда деньжишки? Из лесу? Вот и иди. лесом!" Южане в шоке.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Кто раньше мешал тормозить  этот вывод финансов из России? Покажите этих людей. Вывод напрашивается сам - те кто заинтересован в мигрантах. Как в дешёвой рабсиле, приносящей доходы разного рода дельцам и улыбку Путина узкому кругу чиновников. Типа Хуснуллина. Так?
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