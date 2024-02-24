ЦБ негласно перекрыл южанам "домашние" переводы "Откуда деньжишки? Из лесу? Вот и иди. лесом!" Южане в шоке.
Южане в шоке. Росбанки отказываются переводить их "кровные"
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Кто раньше мешал тормозить этот вывод финансов из России? Покажите этих людей. Вывод напрашивается сам - те кто заинтересован в мигрантах. Как в дешёвой рабсиле, приносящей доходы разного рода дельцам и улыбку Путина узкому кругу чиновников. Типа Хуснуллина. Так?
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