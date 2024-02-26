Англичанка вербует! Кто бы мог подумать… Особая прелесть в том, что британская разведка MI-6 занимается вербовкой российских госслужащих официально, и даже можно сказать – публично, буквально – мегафонным способом! Сам глава службы MI-6 Ричард Мур официально обратился к нашим согражданам с предложением начать работу на их британскую разведку: «Британское гражданство и денежные выплаты используются британскими правительственными ведомствами в определенных обстоятельствах», — говорится в сообщении.