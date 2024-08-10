Русская весна
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Русская весна

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Враг продолжает атаковать Центральную Россию

Враг продолжает атаковать Центральную Россию

Враг продолжает атаковать регионы Центральной России. Минобороны сообщает, что за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 вражеских БПЛА самолетного типа: 26 — над Курской областью и 6 над Ярославской областью.

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Комментарии
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Владимир Вечтомов
И до коле же это будет продолжаться,ВВ?
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17 час.
Ваша Светлость
Пока &quot;начальники&quot; сидят в своих бункерах... Довелось же дожить до такого позора!
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17 час.
Boris Max
Приграничье, дроны понятно! НО как они пролетают 1000 км и не нем не обнаружены остаются?
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16 час.

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