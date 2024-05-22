Сепаратистская деятельность сторонников "независимости Тайваня" -- самый разрушительный фактор для мира в Тайваньском проливе -- Ван И

Астана, 21 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Астане, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ШОС, вновь изложил твердую позицию Китая по тайваньскому вопросу.