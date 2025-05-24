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Жена игрока "Локомотива" Тикнизяна раскрыла причину срыва трансфера в "Зенит"

Жена игрока "Локомотива" Тикнизяна раскрыла причину срыва трансфера в "Зенит"

Супруга защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна Яна Ромашкина заявила, что ее супруг сильно переживает из-за своего положения в клубе, а также рассказала, почему сорвался трансфер игрока в петербургский "Зенит".

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