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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Три штрафных Беннедикта Матурина в конце основного времени позволили «Индиане» перевести игру с «Бруклином» в овертайм

Матурин отыграл 39 минут и набрал 28 очков (10 из 17 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 16 подборов и 3 передачи при 3 потерях.

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